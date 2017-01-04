Очередную спецоперацию в Актобе сняли очевидцы
4 января 2017, 17:15
Подробности выясняются.
Вооруженные люди в масках задержали неизвестных людей на одной из улиц в Актобе, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается в группе zello.aktobe.
"Район Юго-Запад улица Тайманова. Сотрудники полиции произвели задержание неизвестных лиц. Рядом лежит чемоданчик и люди в масках рассматривают содержимое", - сообщается в группе.
Официальных комментариев от уполномоченных органов пока не поступало.
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