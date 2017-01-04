Очередную спецоперацию в Актобе сняли очевидцы

Вооруженные люди в масках задержали неизвестных людей на одной из улиц в Актобе





Об этом сообщается в группе zello.aktobe





"Район Юго-Запад улица Тайманова. Сотрудники полиции произвели задержание неизвестных лиц. Рядом лежит чемоданчик и люди в масках рассматривают содержимое", - сообщается в группе.





Официальных комментариев от уполномоченных органов пока не поступало.



