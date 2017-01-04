«Сарыарка» вышли из новогоднего отпуска

После непродолжительных новогодних каникул игроки карагандинского хоккейного клуба «Сарыарка» вышли на лёд, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.





Карагандинская дружина возобновила тренировочный процесс и начала готовиться к ближайшей домашней серии игр, которая стартует 10 января матчем с нижнетагильским «Спутником».





После 36 матчей «Сарыарка» занимает третью строчку в турнирной таблице ВХЛ, в активе дружины Вадима Епанчинцева 70 баллов.



