«Сарыарка» вышли из новогоднего отпуска

4 января 2017, 17:41

Ближайшая игра карагандинцев состоится 10 января.


После непродолжительных новогодних каникул игроки карагандинского хоккейного клуба «Сарыарка» вышли на лёд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Карагандинская дружина возобновила тренировочный процесс и начала готовиться к ближайшей домашней серии игр, которая стартует 10 января матчем с нижнетагильским «Спутником».

После 36 матчей «Сарыарка» занимает третью строчку в турнирной таблице ВХЛ, в активе дружины Вадима Епанчинцева 70 баллов.


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