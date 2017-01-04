«Сарыарка» вышли из новогоднего отпуска
4 января 2017, 17:41
Ближайшая игра карагандинцев состоится 10 января.
После непродолжительных новогодних каникул игроки карагандинского хоккейного клуба «Сарыарка» вышли на лёд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Карагандинская дружина возобновила тренировочный процесс и начала готовиться к ближайшей домашней серии игр, которая стартует 10 января матчем с нижнетагильским «Спутником».
После 36 матчей «Сарыарка» занимает третью строчку в турнирной таблице ВХЛ, в активе дружины Вадима Епанчинцева 70 баллов.
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