За отсутствие регистрации казахстанцев начнут штрафовать с февраля

Об изменениях в миграционном законодательстве страны рассказала заместитель начальника департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Галина Сарсенова, сообщает Zakon.kz.

Г. Сарсенова напомнила, что 22 декабря 2016 года глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», где предусматривается обязанность граждан зарегистрироваться по месту жительства. При этом она сообщила, когда в МВД начнут штрафовать за отсутствие регистрации.

«Дело в том, что после основного принятия закона в течение месяца мы обязаны внести изменения в подзаконные акты, то есть это в постановление Правительства, в приказы, где будет определен порядок и механизм, кто, когда, в какие сроки несет ответственность, кто привлекает к адмответственности, то есть через месяц мы начнем работать. В месячный срок уже вступят наши изменения, которые будут вноситься в постановление правительства», - сказала представитель миграционной полиции МВД РК.

Правда, по ее словам, сначала будет выноситься предупреждение, а потом в случае неисполнения закона уже будут штрафовать.

«До месяца у нас предупреждение, эта норма была введена в 2015 году, раньше у нас такой санкции предупреждение не было. Учитывая, что гражданину нужно время для переезда, собрать вещи перевезти, обустроиться. После месячного срока он уже повлечет санкцию в виде штрафа. На сегодняшний день это будет 10 МРП (для арендодателей - Прим.) - сумма составляет 22690 тенге», - добавила Г. Сарсенова.

Для тех, кто снимает квартиру и не зарегистрировался вовремя, размер штрафа составит 7 МРП (15 883 тенге), также размеры еще зависят от того, кто собственник жилья - физическое или юридическое лицо.

Как подчеркнула спикер, требования регистрации по месту жительства являются общемировой практикой.

«В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также всегда был предусмотрен в законодательством. Такая обязанность установлена законом «О миграции населения» ст. 51 за проживание без регистрации установлена административная ответственность (ранее была ст. 377), сейчас нынешняя, действующая ст. 492. Вместе с тем, отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц. Указанный закон устраняет данный пробел в законодательстве, при этом вводится, конечно, адмответственность за проживание граждан в принадлежащем жилье без регистрации», - пояснила замначальника департамента миграционной полиции МВД РК.

Как она отметила, такой подход «позволит не только решить проблемы «резиновых» квартир, но и снимет проблему проживания граждан без регистрации».

«Одновременно, с 3 до 1 месяца сокращается срок проживания без регистрации, за которое предусмотрено предупреждение. Учет по месту временного гражданина велся и ранее, был закреплен на уровне постановления правительства. Если раньше, прибыв по месту постоянного проживания на срок более трех месяцев, гражданин должен был зарегистрировать по месту временного проживания, но на законодательном уровне этот порядок не был закреплен. Сейчас законом в целях устранения данного правового пробела в законе «О миграции» ст. 1 дается определение понятию «место временного пребывания и проживания» и вводится обязанность регистрироваться и по месту временного пребывания - ст. 51 закона «О миграции», - пояснила Г. Сарсенова.

По ее словам, зарегистрироваться можно в ЦОНе.

«Если раньше перечень состоял из порядка восьми документов, время для осуществления регистрации занимало до двух суток, то в настоящее время осуществляется в течение 10-20 минут в ЦОНах. Сведения вносятся в информационную систему, сведения вносятся и в чип удостоверения личности при перемене адреса. Эти сведения поступают в систему МВД, в государственную базу данных физлиц МЮ РК. Необходимо присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья, либо при наличии доверенности», - заключила представитель миграционной полиции МВД РК.

Ксения Давыдова