Левников официально возглавил казахстанских судей

Известный российский специалист Николай Владиславович Левников назначен директором департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана.





Ранее он занимал должность председателя судейского комитета Российского футбольного союза.





Отметим, в 2008-2009 годах Николай Владиславович уже возглавлял Департамент судейства и инспектирования ФФК.





Досье: Николай Владиславович Левников





Дата рождения: 15 мая 1956 года





— Являлся судьей международной категории ФИФА.

— С 1984 по 2001 год качестве рефери он судил российские и международные матчи. В его активе — работа на играх чемпионата Европы-1996, Кубка Конфедераций-1997 и чемпионате Мира-1998.

— С 2001 года — инспектор УЕФА на финальных турнирах чемпионата Европы-2004, Кубка УЕФА-2004 года и чемпионата Мира-2006.

— С декабря 2001 года по август 2006 — президент Коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза.

— В 2008 — 2009 годах — глава департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана.

— С октября 2012 года — 2016 года —глава судейского комитета Российского футбольного союза.

— Член судейского комитета УЕФА.

— С января 2017 года — директор департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана.