В уцелевшей части дома, пострадавшего от взрыва котла, можно жить

Эксперты института КазМИРР дали предварительную оценку состоянию дома в пос. Шахан , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.





Согласно их выводам, несущие конструкции первых трех подъездов работоспособны, то есть подлежат дальнейшей эксплуатации. Сейчас специалисты изучают состояние несущих конструкций в подъезде №4, где произошел взрыв котла. Окончательное заключение институт обещает обнародовать в ближайшее время.





На основании предварительной оценки о состоянии конструкций в нетронутой части дома принято решение о начале работ по строительству модульной котельной контейнерного типа. Она будет расположена за пределами дома.



