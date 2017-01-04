В уцелевшей части дома, пострадавшего от взрыва котла, можно жить
4 января 2017, 17:42
Модульную котельную намерены построить за пределами дома.
Эксперты института КазМИРР дали предварительную оценку состоянию дома в пос. Шахан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.
Согласно их выводам, несущие конструкции первых трех подъездов работоспособны, то есть подлежат дальнейшей эксплуатации. Сейчас специалисты изучают состояние несущих конструкций в подъезде №4, где произошел взрыв котла. Окончательное заключение институт обещает обнародовать в ближайшее время.
На основании предварительной оценки о состоянии конструкций в нетронутой части дома принято решение о начале работ по строительству модульной котельной контейнерного типа. Она будет расположена за пределами дома.
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