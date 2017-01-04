В МИД Турции назвали условие переговоров по Сирии в Астане

Планируется, что переговоры при участии России и Турции состоятся 23 января.

Запланированные переговоры в Астане по урегулированию сирийского конфликта могут не состояться, если не будет соблюдаться режим прекращения огня. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу , передает Anadolu.





Планируется, что переговоры при участии России и Турции состоятся 23 января. «Если мы не остановим возрастающее количество нарушений (перемирия), переговоры в Астане могут провалиться», — сказал Чавушоглу.





Он обвинил стороны, поддерживающие режим, в частности, ливанскую «Хезболлу», в нарушении перемирия, которое действует с 30 декабря 2016 года. Министр также призвал Иран оказать давление на шиитские группировки, которые поддерживают сирийское правительство.





Чавушоглу пояснил, что Россия и Турция работают над вопросом введения санкций против сторон, которые нарушают режим прекращения огня.





По словам министра, представители российских властей прибудут в Турцию 9—10 января для обсуждения общих положений сирийского перемирия.





Отметим, что в январе в Астане должны встретиться участники сирийского конфликта.





29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили начать переговоры. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.



