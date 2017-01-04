Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детский сад

4 января 2017, 17:49

Мужчина напал на 11 детей.


В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в городе Пинсян, передает CNN.

Мужчина напал на 11 детей.

По данным медиков, никто из детей не получил ранений, угрожающих жизни. 41-летний подозреваемый был пойман, но мотивы нападения остаются неясными.

Фото: ТСН

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код