В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детский сад
4 января 2017, 17:49
Мужчина напал на 11 детей.
В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в городе Пинсян, передает CNN.
Мужчина напал на 11 детей.
По данным медиков, никто из детей не получил ранений, угрожающих жизни. 41-летний подозреваемый был пойман, но мотивы нападения остаются неясными.
Фото: ТСН
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