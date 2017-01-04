В 2016 году через инфраструктуру электронного правительства Казахстана оказано около 40 млн услуг

В 2016 году через инфраструктуру электронного правительства гражданам Казахстана оказано почти 40 млн. государственных услуг. При этом общее количество оказанных услуг за все годы превысило отметку в 160 млн.

В топе наиболее популярных электронных услуг в уходящем году - адресная справка, справка о зарегистрированных правах или обременениях на недвижимое имущество, а также справка об отсутствии либо наличии недвижимости.

Кроме того, казахстанцы ценят удобство онлайн оплаты налогов, штрафов и т.д. на eGov. С 1 января по 25 декабря через платежный шлюз электронного правительства осуществлено платежей на сумму более 13 млрд. тенге. Примечательно, что данный показатель превышает весь прошлогодний на 32,5%. В целом, сумма всех платежей за период работы сервиса на портале составила более 28 млрд. тенге.

Добавим, что 2016 год стал юбилейным для портала eGov - в этом году исполнилось ровно 10 лет с момента его запуска. Круглую дату - 5 лет со дня основания, отметил и Единый контакт-центр Казахстана по вопросам оказания государственных услуг 1414.

Другим важным достижением 2016 года стал запуск порталов Открытого правительства Казахстана. Сейчас пользователям доступно 4 основных компонента: «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые бюджеты» и «Открытый диалог», который включает в себя блог-платформу первых руководителей государственных органов.

Отметим, что на сегодня на портале «Открытые данные» государственными органами в машиночитаемом формате размещено более 2100 наборов открытых данных. Количество проектов документов, представленных к обсуждению на «Открытых НПА», превысило 7200, а на «Открытых бюджетах» - более 5200. А через «Открытый диалог» в адрес руководителей госорганов с начала года поступило уже порядка 17 тыс. обращений.

Также в Казахстане прошел ряд конкурсов по разработке приложений и сервисов на основе информации с портала «Открытые данные», в 2016 году в рамках этих мероприятий отечественными программистами создано более 10 мобильных приложений и веб-сервисов.