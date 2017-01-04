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Изменения в Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»
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В частности, установлено, что уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по нижеследующим параметрам:
1) объекты І (повышенного) уровня ответственности:
промышленные объекты, производственные здания, сооружения:
опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10310;
объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, отходов);
здания и сооружения теплоэнергетики мощностью 150 МВт (Мега Ватт) и выше;
центральные узлы доменных печей, дымовые трубы высотой 100 м (метров) и более;
производственные здания и сооружения с пролетом 100 м (метров) и более и высотой 50 м (метров) и более, и (или) с кранами грузоподъемностью 32 т (тонн) и более;
прочие сооружения:
резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью 10 000 м3 (метров кубических) и более;
гидротехнические сооружения І и II классов;
подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа І, II и ІІІа категории, устанавливаемые в соответствии с государственными нормативами по проектированию;
магистральные трубопроводы газа, нефтепродуктов І и II класса;
магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы І и II класса;
магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), а также насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более;
магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 800 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них;
телевизионные башни и антенно-мачтовые сооружения связи высотой 100 м (метров) и более;
линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 220 кВ (кило Вольт);
автомобильные дороги Іа (количеством полос дорожного движения 3 и более в каждом направлении) и сооружения на них;
магистральные дороги скоростного движения в пределах населенных пунктов, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения и сооружения на них;
магистральные железные дороги, строящиеся как единый комплекс;
мостовые сооружения длиной 100 м (метров) и более на дорогах всех категорий;
тоннели железных и автомобильных дорог;
метрополитены;
аэропорты, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры;
речные и морские порты, за исключением специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
объекты космической инфраструктуры, включая космодромы; стартовые комплексы и пусковые установки ракет-носителей; наземные комплексы управления космическими аппаратами; командно-измерительные комплексы; наземные целевые комплексы для приема, хранения, обработки и распространения информации; научно-экспериментальная база космических исследований; антенные комплексы; обсерватории; опытные производства; предприятия по сборке, монтажу, испытаниям космических аппаратов, ракет-носителей и их компонентов; здания и сооружения, связанные с обеспечением безопасности и инженерно-технической укрепленности объектов;
объекты гражданской обороны;
полигоны твердо-бытовых отходов, объемом 100 тыс.т/год (тысяч тонн в год) и более;
полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов І, II и III классов опасности;
объекты жилищно-гражданского назначения:
здания административных органов республиканского управления, здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей и объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и (или) требующих специальных охранных или антитеррористических мероприятий;
жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой выше 25 этажей для районов с обычными геологическими условиями;
жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа и чердака) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
объекты здравоохранения без стационаров свыше 480 посещений в смену;
здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров более 50 коек;
спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 500 человек;
торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 1200 человек;
здания предприятий бытового обслуживания 200 и более рабочих мест;
комплексы пожарных депо в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов);
объекты строительства с уникальными конструктивными решениями и (или) конструкциями, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик;
высота более 50 м (метров) за исключением жилых и многофункциональных объектов;
пролеты более 50 м (метров) за исключением производственных объектов;
наличие консоли более чем 15 м (метров);
заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более 10 м (метров) или числом подземных этажей более двух;
наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств или требуется разработка специальных технических условий на проектирование и строительство;
объекты учреждений уголовно-исполнительной системы, включая следственные изоляторы, исправительные колонии, тюрьмы, с объектами инфраструктуры (объекты медицинского обслуживания, производственные комплексы и другие объекты);
2) объекты II (нормального) уровня ответственности:
промышленные объекты, производственные здания, сооружения:
производственные объекты (машиностроительной, транспортной, сборочной, перерабатывающей, легкой и других отраслей промышленности), включая производственно-хозяйственные сооружения (склады высотой свыше 2 этажей и площадью более 2000 кв.м, и хранилища, требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) неопасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам с общим пролетом от 12 метров до 100 метров (включительно) и (или) высотой от 12 метров до 50 метров (включительно) и (или) с кранами грузоподъемностью от 5 т (тонн) до 32 т (тонн) (включительно);
здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт);
животноводческие комплексы и фермы по производству молока, мясной продукции, племенные хозяйства, откормочные площадки количеством поголовья скота свыше 200 (включительно);
птицеводческие фермы и комплексы количеством поголовья свыше 6 млн. голов/год (миллионов голов в год) (включительно);
тепличные комплексы площадью свыше 10 000 м2 (включительно);
комбикормовые заводы и цеха объемом более 5 т/час (тонн в час) (включительно);
зерносклады, элеваторы объемом хранения более 500 т (тонн) (включительно);
объекты предприятия по убою скота и первичной переработке продуктов убоя более 10 т/смена (тонн в смену) (включительно);
молокоприемные и заготовительные пункты, в зависимости от их производственной мощности более 10 т/смена (тонн в смену) (включительно);
центральные узлы доменных печей, дымовые трубы высотой до 100 м (метров);
прочие сооружения:
резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью до 10 000 м3 (метров кубических);
гидротехнические сооружения III и IV классов;
подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа ІІІб и ІІІв категории, устанавливаемой в соответствии с государственными нормативами по проектированию;
магистральные трубопроводы газа, нефтепродуктов III и IV класса;
магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы III и IV класса;
объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);
магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС);
насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки);
групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным способом;
магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром от 350 до 800 мм (миллиметров) и сооружения на них;
линейно-кабельные сооружения магистральных линий связи, телевизионные башни и антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 100 м (метров);
линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 35 кВ до 220 кВ (кило Вольт) (включительно);
автомобильные дороги Іа (количеством полос дорожного движения менее 3 в каждом направлении), Іб, II, III категории и сооружения на них;
улицы и дороги городов и сельских населенных пунктов, не указанные в подпункте 1 пункта 9, внутренние и внешние автомобильные дороги промышленных предприятий и сооружения на них (за исключением мостовых сооружений);
объекты магистральной железнодорожной сети, реализуемые по отдельным проектам, а также подъездные и станционные пути;
мостовые сооружения длиной менее 100 м (метров) на дорогах всех категорий;
полигоны твердо-бытовых отходов, объемом до 100 тыс.т/год (тысяч тонн в год);
полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов IV класса опасности;
объекты жилищно-гражданского назначения:
жилые и многофункциональные здания от 6 до 25 этажей, а также административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей для районов с обычными геологическими условиями;
жилые и многофункциональные здания от 6 до 12 этажей (включительно), а также административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 до 500 человек (включительно);
торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 800 до 1200 человек (включительно);
гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью более 50 мест;
здания детских дошкольных учреждений;
здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью более 600 учащихся (включительно);
здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 50 детей;
объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно);
здания предприятий бытового обслуживания от 50 до 200 рабочих мест;
комплексы пожарных депо для районов с обычными геологическими условиями;
пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием более 10 единиц транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей более 5, подземных этажей более 2-х;
здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров 50 и менее коек;
3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным:
производственные объекты (машиностроительной, транспортной, сборочной, перерабатывающей, легкой и других отраслей промышленности), включая производственно-хозяйственные сооружения (требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) неопасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам общим пролетом менее 12 метров и (или) высотой менее 12 метров и (или) с кранами грузоподъемностью менее 5 т (тонн);
объекты жилищно-гражданского назначения:
жилые дома высотой не более 5 наземных этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) независимо от геологических (гидрогеологических и геотехнических) и сейсмических условий;
административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями;
здания высших и средних специальных учебных заведений;
здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью менее 600 учащихся;
пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием не более 10 единиц (включительно) транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей не более 5(включительно), подземных этажей не более 2-х (включительно);
жилые здания и объекты соцкультбыта вахтовых поселков не выше 3-х наземных этажей;
прочие сооружения:
автомобильные дороги IV и V категории и сооружения на них;
линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением менее 35 кВ (кило Вольт);
наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек;
групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом;
насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно);
наружные сети теплоснабжения диаметром до 350 мм (миллиметров) и сооружения на них;
линейно-кабельные сооружения зоновой и местной сети линии связи;
обустройство водозаборных скважин и сооружений на них для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения;
объекты газораспределительных систем давлением до 0,3 Мпа (Мега Паскаль);
животноводческие комплексы по производству молока, мясной продукции, животноводческие фермы, племенные хозяйства, откормочные площадки количеством поголовья скота до 200 голов;
птицеводческие фермы и комплексы количеством поголовья до 6 млн. голов/год (миллионов голов в год);
тепличные комплексы площадью до 10 000 м2;
комбикормовые заводы и цеха объемом до 5 т/час (тонн в час);
зерносклады, элеваторы объемом хранения менее 500 т (тонн);
объекты предприятия по убою скота и первичной переработке продуктов убоя до 10 т/смена (тонн в смену);
молокоприемные и заготовительные пункты, в зависимости от их производственной мощности до 10 т/смена (тонн в смену);
системы орошения пастбищ;
спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 150 человек;
торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 800 человек;
гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью до 50 мест включительно;
4) объекты III (пониженного) уровня ответственности:
внутриплощадочные линии связи;
хозяйственно-бытовые постройки на территории индивидуальных приусадебных участков и благоустройство, не требующие изменения действующих инженерных сетей;
мобильные комплексы контейнерного и блочного исполнения, а также одноэтажные здания (сооружения) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимые из сборно-разборных конструкций;
здания и сооружения временного, сезонного и вспомогательного назначения (теплицы, парники, павильоны, склады высотой до 2 этажей и площадью до 2000 кв.м, (включительно), опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения);
системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляции внутри административно-бытовых и производственных зданий;
сети водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного типа;
объекты газораспределительных систем давлением до 0,005 Мпа (Мега Паскаль), в том числе, внутриплощадочные сети и внутридомовые системы газоснабжения бытового назначения, газификация многоэтажных и малоэтажных жилых домов (включая индивидуальные дома).
Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.
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