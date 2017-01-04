Изменения в Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам

В частности, установлено, что уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по нижеследующим параметрам: 1) объекты І (повышенного) уровня ответственности: промышленные объекты, производственные здания, сооружения: опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10310; объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, отходов); здания и сооружения теплоэнергетики мощностью 150 МВт (Мега Ватт) и выше; центральные узлы доменных печей, дымовые трубы высотой 100 м (метров) и более; производственные здания и сооружения с пролетом 100 м (метров) и более и высотой 50 м (метров) и более, и (или) с кранами грузоподъемностью 32 т (тонн) и более; прочие сооружения: резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью 10 000 м3 (метров кубических) и более; гидротехнические сооружения І и II классов; подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа І, II и ІІІа категории, устанавливаемые в соответствии с государственными нормативами по проектированию; магистральные трубопроводы газа, нефтепродуктов І и II класса; магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы І и II класса; магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), а также насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более; магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 800 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них; телевизионные башни и антенно-мачтовые сооружения связи высотой 100 м (метров) и более; линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 220 кВ (кило Вольт); автомобильные дороги Іа (количеством полос дорожного движения 3 и более в каждом направлении) и сооружения на них; магистральные дороги скоростного движения в пределах населенных пунктов, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения и сооружения на них; магистральные железные дороги, строящиеся как единый комплекс; мостовые сооружения длиной 100 м (метров) и более на дорогах всех категорий; тоннели железных и автомобильных дорог; метрополитены; аэропорты, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры; речные и морские порты, за исключением специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; объекты космической инфраструктуры, включая космодромы; стартовые комплексы и пусковые установки ракет-носителей; наземные комплексы управления космическими аппаратами; командно-измерительные комплексы; наземные целевые комплексы для приема, хранения, обработки и распространения информации; научно-экспериментальная база космических исследований; антенные комплексы; обсерватории; опытные производства; предприятия по сборке, монтажу, испытаниям космических аппаратов, ракет-носителей и их компонентов; здания и сооружения, связанные с обеспечением безопасности и инженерно-технической укрепленности объектов; объекты гражданской обороны; полигоны твердо-бытовых отходов, объемом 100 тыс.т/год (тысяч тонн в год) и более; полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов І, II и III классов опасности; объекты жилищно-гражданского назначения: здания административных органов республиканского управления, здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей и объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и (или) требующих специальных охранных или антитеррористических мероприятий; жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой выше 25 этажей для районов с обычными геологическими условиями; жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой выше 12 этажей (без учета верхнего технического этажа и чердака) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; объекты здравоохранения без стационаров свыше 480 посещений в смену; здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров более 50 коек; спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 500 человек; торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 1200 человек; здания предприятий бытового обслуживания 200 и более рабочих мест; комплексы пожарных депо в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов); объекты строительства с уникальными конструктивными решениями и (или) конструкциями, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик; высота более 50 м (метров) за исключением жилых и многофункциональных объектов; пролеты более 50 м (метров) за исключением производственных объектов; наличие консоли более чем 15 м (метров); заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более 10 м (метров) или числом подземных этажей более двух; наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств или требуется разработка специальных технических условий на проектирование и строительство; объекты учреждений уголовно-исполнительной системы, включая следственные изоляторы, исправительные колонии, тюрьмы, с объектами инфраструктуры (объекты медицинского обслуживания, производственные комплексы и другие объекты); 2) объекты II (нормального) уровня ответственности: промышленные объекты, производственные здания, сооружения: производственные объекты (машиностроительной, транспортной, сборочной, перерабатывающей, легкой и других отраслей промышленности), включая производственно-хозяйственные сооружения (склады высотой свыше 2 этажей и площадью более 2000 кв.м, и хранилища, требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) неопасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам с общим пролетом от 12 метров до 100 метров (включительно) и (или) высотой от 12 метров до 50 метров (включительно) и (или) с кранами грузоподъемностью от 5 т (тонн) до 32 т (тонн) (включительно); здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт); животноводческие комплексы и фермы по производству молока, мясной продукции, племенные хозяйства, откормочные площадки количеством поголовья скота свыше 200 (включительно); птицеводческие фермы и комплексы количеством поголовья свыше 6 млн. голов/год (миллионов голов в год) (включительно); тепличные комплексы площадью свыше 10 000 м2 (включительно); комбикормовые заводы и цеха объемом более 5 т/час (тонн в час) (включительно); зерносклады, элеваторы объемом хранения более 500 т (тонн) (включительно); объекты предприятия по убою скота и первичной переработке продуктов убоя более 10 т/смена (тонн в смену) (включительно); молокоприемные и заготовительные пункты, в зависимости от их производственной мощности более 10 т/смена (тонн в смену) (включительно); центральные узлы доменных печей, дымовые трубы высотой до 100 м (метров); прочие сооружения: резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью до 10 000 м3 (метров кубических); гидротехнические сооружения III и IV классов; подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа ІІІб и ІІІв категории, устанавливаемой в соответствии с государственными нормативами по проектированию; магистральные трубопроводы газа, нефтепродуктов III и IV класса; магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы III и IV класса; объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно); магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС); насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным способом; магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром от 350 до 800 мм (миллиметров) и сооружения на них; линейно-кабельные сооружения магистральных линий связи, телевизионные башни и антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 100 м (метров); линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 35 кВ до 220 кВ (кило Вольт) (включительно); автомобильные дороги Іа (количеством полос дорожного движения менее 3 в каждом направлении), Іб, II, III категории и сооружения на них; улицы и дороги городов и сельских населенных пунктов, не указанные в подпункте 1 пункта 9, внутренние и внешние автомобильные дороги промышленных предприятий и сооружения на них (за исключением мостовых сооружений); объекты магистральной железнодорожной сети, реализуемые по отдельным проектам, а также подъездные и станционные пути; мостовые сооружения длиной менее 100 м (метров) на дорогах всех категорий; полигоны твердо-бытовых отходов, объемом до 100 тыс.т/год (тысяч тонн в год); полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов IV класса опасности; объекты жилищно-гражданского назначения: жилые и многофункциональные здания от 6 до 25 этажей, а также административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей для районов с обычными геологическими условиями; жилые и многофункциональные здания от 6 до 12 этажей (включительно), а также административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 до 500 человек (включительно); торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 800 до 1200 человек (включительно); гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью более 50 мест; здания детских дошкольных учреждений; здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью более 600 учащихся (включительно); здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 50 детей; объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно); здания предприятий бытового обслуживания от 50 до 200 рабочих мест; комплексы пожарных депо для районов с обычными геологическими условиями; пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием более 10 единиц транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей более 5, подземных этажей более 2-х; здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров 50 и менее коек; 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: производственные объекты (машиностроительной, транспортной, сборочной, перерабатывающей, легкой и других отраслей промышленности), включая производственно-хозяйственные сооружения (требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) неопасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам общим пролетом менее 12 метров и (или) высотой менее 12 метров и (или) с кранами грузоподъемностью менее 5 т (тонн); объекты жилищно-гражданского назначения: жилые дома высотой не более 5 наземных этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) независимо от геологических (гидрогеологических и геотехнических) и сейсмических условий; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями; здания высших и средних специальных учебных заведений; здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью менее 600 учащихся; пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием не более 10 единиц (включительно) транспортных средств, а также наземные или подземные гаражи-стоянки, высотой наземных этажей не более 5(включительно), подземных этажей не более 2-х (включительно); жилые здания и объекты соцкультбыта вахтовых поселков не выше 3-х наземных этажей; прочие сооружения: автомобильные дороги IV и V категории и сооружения на них; линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением менее 35 кВ (кило Вольт); наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); наружные сети теплоснабжения диаметром до 350 мм (миллиметров) и сооружения на них; линейно-кабельные сооружения зоновой и местной сети линии связи; обустройство водозаборных скважин и сооружений на них для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения; объекты газораспределительных систем давлением до 0,3 Мпа (Мега Паскаль); животноводческие комплексы по производству молока, мясной продукции, животноводческие фермы, племенные хозяйства, откормочные площадки количеством поголовья скота до 200 голов; птицеводческие фермы и комплексы количеством поголовья до 6 млн. голов/год (миллионов голов в год); тепличные комплексы площадью до 10 000 м2; комбикормовые заводы и цеха объемом до 5 т/час (тонн в час); зерносклады, элеваторы объемом хранения менее 500 т (тонн); объекты предприятия по убою скота и первичной переработке продуктов убоя до 10 т/смена (тонн в смену); молокоприемные и заготовительные пункты, в зависимости от их производственной мощности до 10 т/смена (тонн в смену); системы орошения пастбищ; спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 150 человек; торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 800 человек; гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью до 50 мест включительно; 4) объекты III (пониженного) уровня ответственности: внутриплощадочные линии связи; хозяйственно-бытовые постройки на территории индивидуальных приусадебных участков и благоустройство, не требующие изменения действующих инженерных сетей; мобильные комплексы контейнерного и блочного исполнения, а также одноэтажные здания (сооружения) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимые из сборно-разборных конструкций; здания и сооружения временного, сезонного и вспомогательного назначения (теплицы, парники, павильоны, склады высотой до 2 этажей и площадью до 2000 кв.м, (включительно), опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения); системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляции внутри административно-бытовых и производственных зданий; сети водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного типа; объекты газораспределительных систем давлением до 0,005 Мпа (Мега Паскаль), в том числе, внутриплощадочные сети и внутридомовые системы газоснабжения бытового назначения, газификация многоэтажных и малоэтажных жилых домов (включая индивидуальные дома). Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.