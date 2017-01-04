Кыргызстанец требует опровергнуть его участие в теракте в Турции

Гражданин Киргизии Яхье Машрапов намерен добиться опровержения сообщений о якобы его причастности к теракту в Стамбуле.

Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, которого задержали по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе в Стамбуле, заявил, что он требует от турецких СМИ опровержения опубликованных данных, передает РБК.

«Я не собираюсь подавать в суд на турецкие СМИ, но требую дать опровержение информации, порочащее мою честь», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

В частности, он пояснил, что турецкие СМИ опубликовали фотографию его паспорта. По словам Машрапова, они также «пишут, что я причастен к теракту, как так можно голословно говорить и писать». Однако при допросе выяснилось, что это не так.

Машрапов рассказал, что в ближайшее время он не собирается выезжать за границу, поскольку его родственники очень напуганы происходящим.

Ранее киргизскому порталу Turmush.kg он рассказал, что во время теракта он был в Киргизии и прилетел в Стамбул 1 января по делам бизнеса. 3 января он собирался вернуться обратно, однако его задержали при проверке документов у пассажиров самолета.

Машрапов пояснил, что полицейские допрашивали его в течение часа, из-за чего был задержан вылет лайнера.

«Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — пояснил он.

По словам гражданина Киргизии, о публикации СМИ его паспорта он узнал от друзей.

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Среди них 16 иностранцев, в том числе гражданка России — 28-летняя Нурана Гасанова. Еще 65 человек получили ранения.

Самому террористу удалось скрыться с места преступления. Ранее утром глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правоохранительные органы установили личность преступника.

Гражданина Киргизии Яхье Машрапова подозревали в причастности к нападению на ночной клуб. Однако позже Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил о его непричастности к теракту.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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Фото: Emrah Gurel/AP