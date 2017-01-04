В Китае чиновник выстрелил в двух коллег и покончил с собой

Чиновник стрелял в мэра и председателя компартии города.

Чиновник города Паньчжихуа провинции Сычуань выстрелил в двоих своих коллег, после чего застрелился, сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщают китайские СМИ, стрелявший - глава отдела по земельным вопросам городской администрации Паньчжихуа - вошел в конференц-зал, где проходило заседание, и выстрелил в мэра и председателя компартии города.

Оба были ранены, но не смертельно. Вооружённый чиновник после выстрелов в своих коллег застрелился на месте преступления.

Пока неясно, что стало причиной этого инцидента. Вооруженные нападения в Китае крайне редки.