Сумма штрафов за проживание без регистрации либо без документов не повысится

Ответственность наступает при проживании от десяти календарных дней - Zakon.kz





Требования о проживании граждан Республики Казахстан без регистрации по месту временного пребывания (проживания) не распространяется на временных жильцов, проживающих сроком до одного месяца по месту временного пребывания (проживания).





Статья 492 Закона РК «О миграции населения» - Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность





1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от десяти календарных дней до одного месяца - влечет предупреждение.





2. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца - влечет штраф в размере семи месячных расчетных показателей.





3. Деяние, предусмотренное частями первой и второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере тринадцати месячных расчетных показателей.





4. Постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца или лица без гражданства без регистрации по постоянному месту жительства либо без вида на жительство или без удостоверения лица без гражданства либо по недействительному виду на жительство, удостоверению лица без гражданства сроком свыше десяти календарных дней, а также несвоевременное извещение органов внутренних дел об утере паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.





5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.





Примечание. Требования части первой настоящей статьи о проживании граждан Республики Казахстан без регистрации по месту временного пребывания (проживания) не распространяется на временных жильцов, проживающих сроком до одного месяца по месту временного пребывания (проживания).





Статья 493 Закона РК «О миграции населения» - Допущение собственником жилища или другими лицами, в ведении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, либо допущение проживания физических лиц без регистрации





1. Допущение собственником жилища или другими лицами, в ведении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые фактически не проживают в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.





2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей.





3. Непринятие мер собственником жилища или другими лицами, в ведении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере сорока пяти месячных расчетных показателей.





4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.





5. Допущение наймодателем (арендодателем) проживания физических лиц без регистрации в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.





6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей.»





Размеры штрафов:

2269 тенге х 7 МРП = 15 883 тенге

2269 тенге х 13 МРП = 29 497 тенге

2269 тенге х 10 МРП = 22 690 тенге

2269 тенге х 15 МРП = 34 035 тенге

2269 тенге х 25 МРП = 56 725 тенге

2269 тенге х 50 МРП = 113 450 тенге



