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Мошенники из Нигерии предложили шымкентскому предпринимателю отбелить черные доллары

4 января 2017, 19:41

По заявлению нигерийцев, деньги пришли черными бумажками, чтобы обойти таможенный сканер.


В Аль-Фарабийском районном суде Шымкента началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух граждан Нигерии, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Дело ведется на русском языке, а для обоих подсудимых представлен переводчик английского языка, сообщает «Отырар TV».

Председательствующий судья Талгат Кахаров предоставляет слово свидетелю. Представители африканского континента, по собственному утверждению, прибыли в Казахстан, чтобы заниматься многомиллионным инвестированием в нашу экономику. В поисках подходящих проектов мошенники добрались до Шымкента. Здесь-то они и познакомились с одним из местных предпринимателей. Нигерийцы сообщили ему, что являются поверенными лицами крупного чиновника, который, увы погорел, и сел в тюрьму, то ли за коррупцию, то ли за что-то еще. И хотя африканский чиновник сидит, его капиталы — более 10 миллионов долларов — выведены за границу и готовы для вложения.

Недолго думая, южноказахстанский бизнесмен предлагает построить осетровый завод в Атырау. Нигерийцы соглашаются. Спустя несколько дней дельцы сообщили, что через консульство получили деньги. Но только нелегальным переводом.

Ариф Абенов, свидетель: «И они объяснили, что деньги пришли в черных бумажках, чтобы на таможне сканер эти деньги не увидел…»

Потом нигерийцы объясняли и показывали нашему бизнесмену, как надо вновь отбелить черные доллары.

Ариф Абенов, свидетель: «В инструкции было написано — берешь две (черные) бумажки, между ними кладешь оригинал (настоящую купюру с 100 баксов), смазываешь специальной жидкостью и… кладешь в холодильник на 20 минут. Мы переписали номер своей купюры. Потом вытащили, деньги были еще темными. Они добавили жидкость. И потом он начал их тереть. И деньги начали белеть. Все три купюры. Везде номера разные. Мы понесли их в обменник, и нам их там поменяли. Все».

После этого нигерийцы заявили, что хотят отбелить все девять миллионов своих «черных» долларов. Но для этого им надо тысячу «оригинальных» стодолларовых купюр. У бизнесмена таких денег не было. В итоге остановились на 18-ти тысячах американских денег.

И вот тут бизнесмен, заподозрив неладное, обратился в полицию. Нигерийцев взяли с поличным. Естественно, никаких «черных миллионов» у них не обнаружили. Вместо купюр была найдена «кукла» из черной бумаги. Её, по материалам следствия, мошенники и планировали обменять на оригинальные купюры.

Судебное следствие продолжается.


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