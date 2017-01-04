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Назарбаев присудил госпремии деятелям искусств

4 января 2017, 19:58

В список вошли Асанали Ашимов и Бибигуль Тулегенова.


4 января стало известно о присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации в области культуры в 2016 году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев распорядился присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации в области культуры в 2016 году ряду деятелей культуры и искусства. В список вошли писатель Олжас Сулейменов, певец Медеу Арынбаев, кинодеятель Асанали Ашимов, народная артистка Роза Аширбекова, актеры Ерболат Тогузаков и Владимир Толоконников, Бибигуль Тулегенова и другие выдающиеся личности.

С полным списком стипендиатов можно ознакомиться здесь.


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