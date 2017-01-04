Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Минобороны РФ заявило, что США методично разрушали экономику Сирии

4 января 2017, 19:42

По словам Конашенкова, США не бомбили захваченные ИГ объекты нефтедобычи.


Власти США пытались разрушить экономику Сирии для ослабления политического режима Башара Асада задолго до начала российской военной операции в этой стране, заявил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Ранее глава ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, коалиция во главе с США не бомбила объекты нефтедобычи, захваченные боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", позволяя им зарабатывать десятки миллионов долларов на незаконной продаже нефти.

Бреннан обвинил российское руководство в том, что оно "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".

Глава ЦРУ рассказал о готовящемся докладе, посвященному предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

По его словам, доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код