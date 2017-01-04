Минобороны РФ заявило, что США методично разрушали экономику Сирии
По словам Конашенкова, США не бомбили захваченные ИГ объекты нефтедобычи.
Власти США пытались разрушить экономику Сирии для ослабления политического режима Башара Асада задолго до начала российской военной операции в этой стране, заявил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков. Об этом пишет Русская служба ВВС.
Ранее глава ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.
"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - заявил Конашенков.
По словам Конашенкова, коалиция во главе с США не бомбила объекты нефтедобычи, захваченные боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", позволяя им зарабатывать десятки миллионов долларов на незаконной продаже нефти.
Бреннан обвинил российское руководство в том, что оно "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".
Глава ЦРУ рассказал о готовящемся докладе, посвященному предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.
По его словам, доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".
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