Королева Елизавета появилась на публике после слухов о смерти

Ранее королева Англии Елизавета пропустила рождественскую и новогоднюю церковную службу из-за простуды. Её отсутствие породило волну слухов.

В Букингемском дворце сообщили, что королева Елизавета уже появилась на публике после непродолжительного отсутствия.

— Она продолжает восстанавливаться, и она работает с официальными документами, — пояснил пресс-секретарь дворца.

Напомним, простуда сорвала рождественские планы королевской семьи Великобритании. Королева вместе с мужем принцем Филиппом Эдинбургским 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества, но отменили свои планы в последнюю минуту из-за болезни.

Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев, источник - Лайф