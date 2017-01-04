Похищенную в Багдаде журналистку отпустили через неделю

Представительница СМИ известна своей критикой в адрес правительства своей страны.

Иракская журналистка Афра аль-Каиси, известная тем, что она критикует правительство, была похищена ещё в конце декабря. Тогда злоумышленники, представившись работниками экстренных спецслужб, ворвались в её дом около полуночи.

Впрочем, журналистку вернули целой и невредимой. Более того, похитители вернули ей машину, телефон, ноутбук и золотые украшения.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уже позвонил аль-Каиси и лично справился о её самочувствии после всех передряг.

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников, источник - Лайф