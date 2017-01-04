В Казахстане назвали регионы с самой дешевой недвижимостью

Стал известен регион Казахстана, в котором цена на недвижимость существенно ниже всех остальных - это Павлодар. Согласно данным сайта "Крыша". средняя цена предложений на рынке жилой недвижимости в Павлодаре в декабре составила 162 275 тенге, что приблизительно на 1 %, или 1 565 тенге, ниже, чем в ноябре 2016 года.

В целом за 5 месяцев рынок жилья просел почти на 4 %. Если в августе средняя цена предложений составляла 168.2 тысячи тенге за 1 кв. м, то к сентябрю снизилась до 166 тысяч, в октябре и ноябре — до 163-164 тысяч за квадратный метр, а после до 162 тысяч тенге за единицу площади.

Таким образом, Павлодар вошёл в число городов РК с самой дешёвой недвижимостью (среди населённых пунктов, представленных на сайте «Крыша», в рубрике «Индекс»). На сегодняшний день уровень средних цен ниже только в Таразе (161.1 тенге за 1 кв. м) и Актобе (161 тенге за 1 кв. м).