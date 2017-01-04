В Сеть попало видео жестокого нападения на продавца в Павлодарe
Перед уходом мужчина несколько раз ударил уже лежащую на полу женщину.
В Интернете опубликовали видеозапись с камер наблюдения в магазине в Павлодаре, на которой видно, как преступник избивает продавщицу, сообщает Zakon.kz.
Мужчина в маске зашел в магазин и неожиданно ударил в лицо продавца. Произошло нападение в районе Второго Павлодара. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник забирает выручку, перед этим несколько раз ударив уже лежащую на полу женщину.
Ограбление произошло около десяти часов вечера 31 декабря 2016 года. В комментариях сообщили, что полиция сразу выехала на вызов и изъяла записи с видеокамер. В настоящее время видео изучается.
31декабря 2016г. 2ой Павлодар. Таких нужно сразу без суда и следствия...! Делай репост-пусть его узнают на улицах😉 #КДПпомощь#ПроситьоПомощинестрашно#Страшно#когдапроситьуженеочем#ВолонтерыПавлодара#ДоброеСердце#ДобрякиПавлодара#ДетиНашевсе#казнитьнельзяпомиловать#делайДоброПавлодар#будькакмы_делайрепост#эстафетупередал
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