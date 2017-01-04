В Сеть попало видео жестокого нападения на продавца в Павлодарe

Перед уходом мужчина несколько раз ударил уже лежащую на полу женщину.

В Интернете опубликовали видеозапись с камер наблюдения в магазине в Павлодаре, на которой видно, как преступник избивает продавщицу, сообщает Zakon.kz.

Мужчина в маске зашел в магазин и неожиданно ударил в лицо продавца. Произошло нападение в районе Второго Павлодара. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник забирает выручку, перед этим несколько раз ударив уже лежащую на полу женщину.

Ограбление произошло около десяти часов вечера 31 декабря 2016 года. В комментариях сообщили, что полиция сразу выехала на вызов и изъяла записи с видеокамер. В настоящее время видео изучается.