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В Витебске голый водитель протаранил автобусную остановку

4 января 2017, 21:02

Нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов.


Житель Витебска, находившийся за рулем автомобиля марки Ford, не справился с управлением и протаранил автобусную остановку, сообщает РИА Новости.

Правоохранители уточняют, что в момент задержания водитель был совершенно голым.

Инцидент произошел 3 января во второй половине дня. Очевидцы происшествия вызвали наряд ГАИ и остановили машину скорой помощи, проезжавшую мимо. При этом прибывших сотрудников автоинспекции автомобилист встретил без одежды.

По данным сотрудников автоинспекции, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Фото © Fotolia/ rosasto


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