Задержан глава департамента Комитета оплаты медицинских услуг Павлодарской области

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области задержал руководителя Департамента Комитета оплаты медицинских услуг области МЗСР РК Казангапова Д. и его заместителя Аханаеву Н, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

Должностные лица на системной основе получали взятки от руководителей медицинских учреждений области за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и общее покровительство.

При получении очередной взятки от главных врачей поликлиники №2 г.Экибастуз Кабылтаева С. и поликлиники №3 г.Экибастуз Сакеновой К. и других в сумме более 200 тысяч тенге Казангапов Д. и Аханаева Н. задержаны антикоррупционной службой.

В настоящее время Казангапов Д., Аханаева Н., Кабылтаев С. и Сакенова К. водворены в ИВС УВД г. Павлодар. Проводится досудебное расследование.