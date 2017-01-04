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Новости за сегодня

Задержан глава департамента Комитета оплаты медицинских услуг Павлодарской области

 

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области задержал руководителя Департамента Комитета оплаты медицинских услуг области МЗСР РК Казангапова Д. и его заместителя Аханаеву Н, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

Должностные лица на системной основе получали взятки от руководителей медицинских учреждений области за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и общее покровительство.

При получении очередной взятки от главных врачей поликлиники №2 г.Экибастуз Кабылтаева С. и поликлиники №3 г.Экибастуз Сакеновой К. и других в сумме более 200 тысяч тенге Казангапов Д. и Аханаева Н. задержаны антикоррупционной службой.

В настоящее время Казангапов Д., Аханаева Н., Кабылтаев С. и Сакенова К. водворены в ИВС УВД г. Павлодар. Проводится досудебное расследование.

 

4 января 2017, 11:33
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

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