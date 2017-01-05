В Китае часовой 40 лет охранял забытый всеми объект

Житель китайской провинции Гуйчжоу по имени Хэ Вэньсунь на протяжении 41 года в одиночку охранял секретное бомбоубежище, не догадываясь, что его командование просто забыло о нем, сообщает портал Gbtimes.com.

Выяснилось это после того, как 87-летний "забытый часовой", понимая, что годы берут свое, обратился в военкомат в уезде Цэхэн Цяньсинань-Буи-Мяоского автономного округа, провинция Гуйчжоу с вопросом, когда придет смена.

Пожилой мужчина рассказал, что в 1975 году местное военное руководство назначило Вэньсуня ответственным за строительство бомбоубежища и передало под его начало группу из ста специалистов.

На строящемся объекте был введен режим строгой секретности, поэтому о своей вахте китаец не рассказывал никому - даже детям. Он построил дом прямо над секретным бункером, днем был обычным жителем, главой многочисленного семейства, а ночью заступал на свою секретную вахту. При этом на протяжении всех четырех десятилетий ответственный часовой поддерживал в бомбоубежище идеальный порядок.

А начальство о часовом просто забыло. в сентябре 1976 года умер председатель КНР Мао Цзэдун. Начальники Хэ Вэньсуня были переведены на другую работу, так что часовой остался единственным человеком на только что построенном объекте.

После рассказа мужчины, офицеры китайской армии выяснили, что секретный бункер не значится ни в каких документах. Они посетили объект и увидели, что бомбоубежище находится в идеальном состоянии и полностью готово к эксплуатации.

Военное командование китайской армии официально разрешило дисциплинированному часовому покинуть пост, вынесло старику благодарность и присвоило почетное звание "человека образцовой морали".