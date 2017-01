В Стамбуле в ресторане произошла стрельба - СМИ

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку. По информации местных СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет.

Это не первое нападение, произошедшее в Стамбуле за последнее время. В новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист напал на на ночной клуб Reina. Он застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 получили ранения. Поиски преступника продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Unclaimed: Pics released show attack in al-Fatih district in the center of #Istanbul. Armed men opened fire in a restaurant hour ago.#Turkeypic.twitter.com/w42L7FCZka