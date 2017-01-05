Новые изменения в Налоговом кодексе в отношении оборотов, освобождаемых от НДС

Законом РК от 28 декабря 2016 года № 34-VI внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс, согласно которым на период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года дополнительно будут освобождены от налога на добавленную стоимость обороты по реализации отдельных товаров.

Так, согласно дополнительно введенным подпунктам 28) и 29) в статью 248 Налогового кодекса, если местом реализации является Республика Казахстан, то освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации:

28) транспортных средств, произведенных на территории свободного склада и реализуемых владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан в рамках договора о государственных закупках, заключенного до 1 ноября 2016 года;

29) товара, произведенного на территории свободного склада исключительно из сырья и (или) материалов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года, и реализуемого владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан при одновременном соблюдении следующих условий:

товар включен в перечень, утвержденный уполномоченным органом в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития;

имеется подтверждение уполномоченного органа в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития об использовании при производстве такого товара сырья и (или) материалов, которые были помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года. Форма подтверждения утверждается уполномоченным органом в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития.

И согласно дополнительно введенным подпунктам 16) и 17) в пункт 1 статьи 255 Налогового кодекса освобождается от налога на добавленную стоимость импорт сырья и (или) материалов в составе:

16) транспортного средства, произведенного на территории свободного склада и реализуемого владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан в рамках договора о государственных закупках, заключенного до 1 ноября 2016 года;

17) произведенного на территории свободного склада товара, включенного в перечень, предусмотренный подпунктом 29) статьи 248 настоящего Кодекса, если такие сырье и (или) материалы помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года.

Кроме того, Законом внесены изменения и дополнения также в некоторые другие законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства.