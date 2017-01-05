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Осадки, метель и туман ждут казахстанцев в четверг

5 января 2017, 06:00

Местами возможен снег, в южной половине - осадки.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, в южной половине - осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской области возможно усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 23-28, днем местами 15-20 м/с, местами ожидается метель, гололед, туман.

В Карагандинской области местами – туман, гололед, метель, ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами – метель, гололед, ожидается усиление ветра ночью местами 17-22, днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами – метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью в Костанайской области порывы 23 м/с.

В Алматинской области местами – туман, днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской, днем в Западно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами – низовая метель, туман, усиление ветра 18 м/с. В Северо-Казахстанской области местами – ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – метель.

В Мангыстауской области – местами туман.

В Астане -3°облачно.

В Алматы -1° облачно, слабый снег.

Подробный прогноз погоды читайте здесь.

Фото: Тобольск-Информ.

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