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Что будет делать Дональд Трамп на посту президента?

5 января 2017, 06:14

Республиканцы в Конгрессе намерены как можно скорее предпринять усилия по отмене Obamacare.


Президент США Дональд Трамп после своего вступления в должность в первую очередь сосредоточится на вопросе создания рабочих мест и многократно обещанной им ранее отмене реформы медстрахования уходящего хозяина Белого дома Барака Обамы, именуемой Obamacare. Об этом заявил будущий вице-президент Майкл Пенс, сообщает ТАСС.

"Это начнется в первый же день. Как мы ожидаем, еще до его завершения, избранный президент, находясь в Овальном кабинете, будет предпринимать действия, направленные на отмену исполнительных указов (Обамы), а также применение полномочий главы исполнительной власти с целью выполнения обещаний, сделанных в ходе предвыборной кампании", - сказал Пенс.

В частности, добавил он, речь идет об отмене "обременительного регулирования", которое привело к "ослаблению экономики и сдерживанию роста рабочих мест".

Будущий "номер второй" американской администрации подчеркнул, что "первый указ" будет касаться отмены Obamacare.

"Мы намерены сдержать обещание, данное американскому народу, и отменить Obamacare посредством решений, которые позволят удешевить медицинскую страховку без раздувания правительственного аппарата", - добавил он.

При этом, общаясь с журналистами, он фактически признал, что законодательный процесс по замене существующей программы доступного страхования на другую займет месяцы.

Республиканцы в Конгрессе также намерены как можно скорее предпринять усилия по отмене Obamacare.

Соответствующие положения включены в пакет бюджетных законопроектов на 2017 финансовый год.

Сенат планирует рассмотреть их на следующей неделе. "Затем ими займется Палата представителей", - сообщил в среду ее спикер республиканец Пол Райан.

Для принятия данных инициатив требуется простое большинство голосов, которым Республиканская партия обладает в обеих палатах Конгресса США.

Фото: AP Photo


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