За 3 дня нового года в Казахстане произошло 12 тысяч ДТП

Только за 3 дня нового года в стране произошло более 12 000 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Первый канал "Евразия"





Это данные Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана, которые публикуются на «Карте аварийности».





На ней отмечено, что с начала года в республике в различных авариях травмы получили 13470 человек.





Регионы, в которых зарегистрировано наибольшее число дорожных происшествий, отмечены красным цветом. На сегодняшний день это Алматинская и Южно-Казахстанская области.





За ними следуют Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.





В Северо-Казахстанской — зафиксировано меньше всего дорожных происшествий — 227. В этой области за 3 дня нового года в авариях пострадало 469 человек.







