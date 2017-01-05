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За 3 дня нового года в Казахстане произошло 12 тысяч ДТП

5 января 2017, 06:25

В различных авариях травмы получили 13470 человек.


Только за 3 дня нового года в стране произошло более 12 000 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Первый канал "Евразия".

Это данные Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана, которые публикуются на «Карте аварийности».

На ней отмечено, что с начала года в республике в различных авариях травмы получили 13470 человек.

Регионы, в которых зарегистрировано наибольшее число дорожных происшествий, отмечены красным цветом. На сегодняшний день это Алматинская и Южно-Казахстанская области.

За ними следуют Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.

В Северо-Казахстанской — зафиксировано меньше всего дорожных происшествий — 227. В этой области за 3 дня нового года в авариях пострадало 469 человек.


Фото: скриншот видео



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