За 3 дня нового года в Казахстане произошло 12 тысяч ДТП
5 января 2017, 06:25
В различных авариях травмы получили 13470 человек.
Только за 3 дня нового года в стране произошло более 12 000 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Первый канал "Евразия".
Это данные Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана, которые публикуются на «Карте аварийности».
На ней отмечено, что с начала года в республике в различных авариях травмы получили 13470 человек.
Регионы, в которых зарегистрировано наибольшее число дорожных происшествий, отмечены красным цветом. На сегодняшний день это Алматинская и Южно-Казахстанская области.
За ними следуют Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.
В Северо-Казахстанской — зафиксировано меньше всего дорожных происшествий — 227. В этой области за 3 дня нового года в авариях пострадало 469 человек.
Фото: скриншот видео
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