В Алматы перевернулась Skoda
5 января 2017, 06:45
Водитель не пострадал.
ДТП с перевертышем произошло в Алматы на пересечении улиц Гоголя и Мирзояна, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам водителя Skoda, он ехал в восточном направлении по улице Гоголя, когда его подрезала другая машина.
Автолюбителю пришлось вырулить вправо, но авто понесло, и ударившись о бордюр и снеся знак, оно перевернулось.
Водитель не пострадал, но находился в шоковом состоянии.
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