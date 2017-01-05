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В Алматы перевернулась Skoda

5 января 2017, 06:45

Водитель не пострадал.


ДТП с перевертышем произошло в Алматы на пересечении улиц Гоголя и Мирзояна, сообщает корреспондент Zakon.kz.



По словам водителя Skoda, он ехал в восточном направлении по улице Гоголя, когда его подрезала другая машина.


Автолюбителю пришлось вырулить вправо, но авто понесло, и ударившись о бордюр и снеся знак, оно перевернулось.


Водитель не пострадал, но находился в шоковом состоянии.





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