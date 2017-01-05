Скончался автор песни "Синий иней" Анатолий Васильев





Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.





Популярный советский вокально-инструментальный ансамбль "Поющие гитары" был созданы в Ленинграде в 1966 году.





Наиболее известные композиции коллектива – популярные и в наши дни "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".





Ансамбль "Поющие гитары" был одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом. В советские времена музыканты давали до 350-400 концертов в год, которые проходили с неизменными аншлагами.





В разные годы участниками ансамбля были Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская.