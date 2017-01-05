Скончался автор песни "Синий иней" Анатолий Васильев
5 января 2017, 07:01
Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.
В минувшую среду, 4 января, в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев, сообщает Вести.ru.
Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.
Популярный советский вокально-инструментальный ансамбль "Поющие гитары" был созданы в Ленинграде в 1966 году.
Наиболее известные композиции коллектива – популярные и в наши дни "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".
Ансамбль "Поющие гитары" был одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом. В советские времена музыканты давали до 350-400 концертов в год, которые проходили с неизменными аншлагами.
В разные годы участниками ансамбля были Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская.
Фото: poushiegitary.ru
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