Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Скончался автор песни "Синий иней" Анатолий Васильев

5 января 2017, 07:01

Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.


В минувшую среду, 4 января, в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев, сообщает Вести.ru.

Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.

Популярный советский вокально-инструментальный ансамбль "Поющие гитары" был созданы в Ленинграде в 1966 году.

Наиболее известные композиции коллектива – популярные и в наши дни "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".

Ансамбль "Поющие гитары" был одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом. В советские времена музыканты давали до 350-400 концертов в год, которые проходили с неизменными аншлагами.

В разные годы участниками ансамбля были Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская.

Фото: poushiegitary.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код