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Чуркин: ООН приглашена на переговоры по Сирии в Астане

5 января 2017, 07:22

Об участии представителей Ирана и Саудовской Аравии пока неизвестно, отметил постоянный представитель РФ при всемирной организации.


ООН приглашена на переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, передает ТАСС.

"Конечно, ООН приглашена", - сказал дипломат.

Как заявил Чуркин, он не уверен в том, что в столицу Казахстана прибудет специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. "Но его люди определенно будут там. Это наверняка", - добавил постпред РФ.

Отвечая на вопрос о том, будут ли участвовать во встрече представители Ирана и Саудовской Аравии, Чуркин отметил, что на этот счет ясности нет.

"На мой взгляд, еще не ясно, какая роль будет у международных игроков. Будут ли они там присутствовать, или нет. Конечно, мы хотим, чтобы все внесли позитивный вклад в подготовку встречи", - подчеркнул дипломат.

Фото: ТАСС

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