Чуркин: ООН приглашена на переговоры по Сирии в Астане

"Конечно, ООН приглашена", - сказал дипломат.





Как заявил Чуркин, он не уверен в том, что в столицу Казахстана прибудет специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. "Но его люди определенно будут там. Это наверняка", - добавил постпред РФ.





Отвечая на вопрос о том, будут ли участвовать во встрече представители Ирана и Саудовской Аравии, Чуркин отметил, что на этот счет ясности нет.





"На мой взгляд, еще не ясно, какая роль будет у международных игроков. Будут ли они там присутствовать, или нет. Конечно, мы хотим, чтобы все внесли позитивный вклад в подготовку встречи", - подчеркнул дипломат.



