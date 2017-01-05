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Во Франции арестовали бывшего премьер-министра Косово

5 января 2017, 07:34

Бывший премьер-министр был задержан в аэропорту Базель-Мюлуз.


Французская полиция арестовала бывшего ​премьер-министр Косово Рамуша Харадиная, фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале, сообщает РБК.

Бывший премьер-министр был задержан в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции на основании ордена на арест, выданного Сербией в 2004 году.

МИД Косово заявил, что делает все возможное, чтобы добиться освобождения Харадиная.

Во время войны 1998-1999 гг. Рамуш Харадинай был одним из лидеров Армии освобождения Косово, которая воевала с югославскими силами, чтобы добиться независимости.

В 2007 году он предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Он обвинялся в организации убийств, изнасилований и издевательств над сербским населением края. Однако в 2008 году был оправдан по всем 37 пунктам обвинения.

Позже прокуратура обжаловала этот решение Гааги, и в 2010 году трибунал отменил оправдательный приговор. В 2012 году Харадинай вновь был оправдан.

Фото: ИА Regnum

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