Изменения в Предпринимательском кодексе

Законом РК от 28 декабря 2016 года № 34-VI внесены существенные изменения и дополнения в Предпринимательский кодекс РК, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.

Значительное место в изменениях отведено определению деятельности антимонопольного органа. Так, взамен исключенной статьи 88, которой были определены функции антимонопольного органа, Предпринимательский кодекс дополнен главой 7-1 «Антимонопольный орган и его полномочия» и статьями следующего содержания:

Статья 90-1. Система антимонопольного органа;

Статья 90-2. Задачи антимонопольного органа;

Статья 90-3. Руководство ведомством антимонопольного органа;

Статья 90-4. Взаимодействие антимонопольного органа с антимонопольными органами других государств;

Статья 90-5. Взаимодействие антимонопольного и правоохранительных органов;

Статья 90-6. Компетенция антимонопольного органа;

Статья 90-7. Права сотрудников антимонопольного органа;

Статья 90-8. Обеспечение соблюдения коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.

Кроме того, введены дополнительные статьи 120-1, 124-5, 124-6, 124-7, 124-8, 124-9, устанавливающие порядок определения ценообразования на общественно значимых рынках и государственное регулирование цен на товары (работы, услуги) субъектов общественно значимых рынков в областях:

1) розничной реализации электрической энергии энергоснабжающими организациями;

2) организации и проведения централизованной торговли электрической энергией, обеспечения готовности торговой системы к проведению централизованных торгов, централизованной покупке и продаже электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии;

3) розничной реализации товарного газа, розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки;

4) оказания услуг аэропортов на внутренних рейсах: посадка-высадка пассажиров (посредством телескопического трапа), предоставление в аренду помещений аэропорта, используемых в целях обеспечения перевозочного процесса, обработка грузов, предоставление рабочего места (площади) для регистрации пассажиров, обеспечение воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами;

5) оказания услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги, за исключением:

услуг по предоставлению в аренду железнодорожных грузовых вагонов и услуг оператора вагонов (контейнеров);

услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом в транзитном сообщении через территорию Республики Казахстан.

Наряду с этим, новой статьей 195-1 и изменениями, внесенными в статьи 196, 199, 200, 201, 204, 205, определена система мер по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

А также внесены изменения и дополнения в определение порядка и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта.