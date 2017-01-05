В Сети появилось видео с места стрельбы в Стамбуле
5 января 2017, 07:45
Данный инцидент не связан с терроризмом.
В интернете появилась видеозапись с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов в Стамбуле, в результате которого пострадали два человека, сообщает РИА Новости.
Напомним, стрельба произошла в районе Фатих.
По данным СМИ, злоумышленник действовал в одиночку.
В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана.
Полицейские оцепили место происшествия. По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом.
Фото: BBC
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