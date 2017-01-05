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В Сети появилось видео с места стрельбы в Стамбуле

5 января 2017, 07:45

Данный инцидент не связан с терроризмом.


В интернете появилась видеозапись с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов в Стамбуле, в результате которого пострадали два человека, сообщает РИА Новости.

Напомним, стрельба произошла в районе Фатих.

По данным СМИ, злоумышленник действовал в одиночку.

В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана.

Полицейские оцепили место происшествия. По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом.

Фото: BBC

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