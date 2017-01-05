В Грузии произошел взрыв на шахте
5 января 2017, 08:30
Пострадали двое рабочих.
В результате взрыва, происшедшего в шахте в селе Перевиса АО "Чиатурмарганец" в Западной Грузии, одного из крупнейших производителей марганца в постсоветском пространстве, пострадали двое рабочих, сообщает Интерфакс.
По информации СМИ, оба пострадавших горняка переведены в больницу.
Их жизни опасность не угрожает.
Администрация компании пока не комментировала случившееся.
Фото: Вести.Ru
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