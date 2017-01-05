О регистрации физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя с 1 января 2017 года

Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем, что в соответствии изменениями, внесенными Законом РК от 29 марта 2016 г. № 479-V в статью 565 Налогового кодекса, с 1 января 2017 года регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится в уведомительном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по установленной форме. Уведомление представляется в электронной форме посредством веб-портала «электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, принятое органами государственных доходов, подтверждает регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. При этом норма по выдаче Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя упразднена.

В случае изменения регистрационных данных индивидуальный предприниматель обязан также представить уведомление в налоговый орган по месту нахождения не позднее десяти рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных и (или) данных об участниках (членах) совместного предпринимательства.

Кроме того, с 1 января 2017 года исключены ограничения, которые ранее служили основанием для отказа в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.