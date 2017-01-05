Полковник в отставке сгорел при пожаре в Актобе в Новый год

В малосемейном общежитии по адресу ул. Рыскулова, 18а примерно в 1:30 случилось возгорание в одной из квартир на втором этаже.





По информации ДЧС Актюбинской области, служба пожаротушения и "скорая помощь" прибыли к месту пожара в 1:57. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.





В ликвидации пожара, по данным спасателей, были задействованы 63 человека личного состава и 16 единиц техники.





Спасено 39 человек, из них 13 детей. Пожар был потушен в 03:17. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. По данным ДЧС, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.





Со слов соседей, погибший жилец был военным полковником в отставке, жил один. Единственная дочь уехала в Россию.





Также по словам соседей, у мужчины часто останавливались незнакомые люди с "асоциальным" поведением, которые распивали вместе с ним спиртные напитки.



