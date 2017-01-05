Полковник в отставке сгорел при пожаре в Актобе в Новый год
5 января 2017, 08:51
У мужчины часто останавливались незнакомые люди с "асоциальным" поведением, распивавшие алкоголь.
В ночь на 1 января в общежитии Актобе произошел пожар, в котором погиб полковник в отставке.
В малосемейном общежитии по адресу ул. Рыскулова, 18а примерно в 1:30 случилось возгорание в одной из квартир на втором этаже.
По информации ДЧС Актюбинской области, служба пожаротушения и "скорая помощь" прибыли к месту пожара в 1:57. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.
В ликвидации пожара, по данным спасателей, были задействованы 63 человека личного состава и 16 единиц техники.
Спасено 39 человек, из них 13 детей. Пожар был потушен в 03:17. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. По данным ДЧС, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Со слов соседей, погибший жилец был военным полковником в отставке, жил один. Единственная дочь уехала в Россию.
Также по словам соседей, у мужчины часто останавливались незнакомые люди с "асоциальным" поведением, которые распивали вместе с ним спиртные напитки.
"В новогоднюю ночь во время пожара в результате отравления угарным газом чуть не задохнулась моя 13-летняя дочь. Сейчас она находится в больнице. Пожарные вытаскивали погорельцев с помощью пожарной лестницы через окна. Водой заливали не только сгоревшую квартиру, но и все смежные комнаты. От влаги у нас вздулись полы, отошли обои", — рассказала о событиях той ночи проживающая в смежной квартире Айнагуль Сегизбаева.
В данный момент сгоревшая квартира опечатана, полиция ведет расследование, выясняя подробности возникновения пожара.
Источник: Sputnik
Фото: Sputnik
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