Что будет с пятиэтажкой, пострадавшей от взрыва котла в Шахане

Заместитель акима Карагандинской области Андрей Ляпунов рассказал о ситуации в Шахане, где в первый день нового года рухнул подъезд жилого дома, пишет пишет "Новый вестник" со ссылкой на телеканал "Казахстан Караганда".





По словам Андрея Васильевича, специалисты до сих пор недоумевают, почему работающий в подвале котел взорвался. Специального разрешения на установку котла в подвале жилого дома никто не давал, жители сами приняли решение отапливаться автономной системой и установили котел в подвальном помещении под квартирами углового подъезда.





"Наверное, умельцы так отрегулировали подачу тепла, что никто не жаловался. Причины разрушения котла пока нам не известны. В результате хлопка были полностью разрушены пять трехкомнатных квартир, которые находились над котельной, и частично пострадали еще десять квартир, которые находились в левой стороне подъезда. На сегодня мы понимаем только то, что котел остался без должного присмотра. Потому что, когда мы разбирали завал, мы предполагали, что кочегар должен был находиться где-то рядом. Тем не менее, в подвале мы никого не обнаружили. Сейчас проводятся следственные мероприятия по поиску кочегара . Без его пояснений мы не можем сказать, что явилось причиной хлопка. Водогрейные котлы по своей сути самые безопасные для эксплуатации. Потому что если прохудится труба с водой, она зальет огонь и уголь. Опасность нейтрализуется. Разрушительных последствий быть не может. Мы все знаем, что везде эксплуатируются такого рода котлы. В нашем случае надо тщательно разобраться и дать рекомендации на будущее. Потому что у нас по области 680 автономных систем отопления", - сказал он.





Андрей Ляпунов также отметил, что в уцелевшие квартиры вскоре можно будет заселять людей. Это случится после того, как они будут укреплены в соответствии с проектом, который разработал институт КазМИРР.





"Однако двое уже высказали желание не заселяться, — констатировал Андрей Васильевич. Понятно, что у людей психологическая травма. В таком случае мы эти квартиры будем отписывать в коммунальную собственность поселка, а людям покупать другое жилье".









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