Протесты против повышения цен на бензин в Мексике переросли в грабежи магазинов
5 января 2017, 09:22
На дорогах начались массовые перекрытия движения, было сожжено несколько заправок, теперь эта протестная волна переросла в грабежи.
Продолжающиеся несколько дней в Мексике протесты против резкого повышения стоимости бензина переросли в грабежи магазинов, в том числе крупных, передает РИА Новости.
По сообщению правительства штата Мехико, к вечеру среды был задержан 161 человек, участвовавший в грабежах торговых точек в муниципиях Экатепек, Акольман, Наукальпан, Николас-Ромеро, Тультепек и Текамак.
Власти штата попытались успокоить население, настаивая на единичных случаях подобных преступлений, однако уже поступают сообщения о таких же инцидентах и в других штатах, в частности, в Веракрусе.
Непосредственной причиной массовых протестов в Мексике стало увеличение стоимости бензина с 1 января в среднем на 20% в рамках идущей в стране реформы энергоотрасли. На дорогах начались массовые перекрытия движения, было сожжено несколько заправок компании Pemex, теперь эта протестная волна переросла в грабежи.
По свидетельству очевидцев, ряд магазинов в Мехико в среду просто не открыли свои двери для покупателей, другие серьезно усилили меры безопасности на фоне новостей о грабежах торговых заведений.
Фото © РИА Новости. Дмитрий Знаменский
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