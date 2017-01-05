Обнародована очередная порция писем Клинтон
5 января 2017, 09:26
Госдепартамент публикует примерно по 500 страниц в месяц из 15 тысяч электронных писем Клинтон, которые были найдены на ее частном электронном сервере.
Госдепартамент США обнародовал в среду очередную порцию писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РИА Новости.
Речь идет о 112 электронных письмах на 289 страницах, многие из них представляют собой пересланные помощникам сообщения, которые ранее уже были опубликованы. Как правило речь идет о коротких записках, длинные тексты представляют собой публикации из СМИ, которые присылали Клинтон.
В письмах, относящихся к 2010 году, речь идет в основном о рутинных ежедневных вопросах. Так, помощница Клинтон Хума Абедин вела переписку с Клинтон в мае и августе 2010 года, устраивая телефонные переговоры госсекретаря с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В одном из писем Клинтон спрашивает Абедин, позаботилась ли та о багажном билете для чемодана матери Клинтон Дороти Родэм. В другом письме Абедин пересылает Клинтон новый пароль для iPad.
Одно из наиболее содержательных писем представляет собой часть переписки Клинтон с супругой экс-премьера Великобритании Шери Блэр, которая пыталась организовать встречу Клинтон с наследным принцем Катара для обсуждения экологических проблем.
Госдепартамент публикует примерно по 500 страниц в месяц из 15 тысяч электронных писем Клинтон, которые были найдены на ее частном электронном сервере. Еще 30 тысяч писем Клинтон удалила, что спровоцировало шквал критики и было важной темой предвыборной кампании. Клинтон проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.
Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах. Критика шла по двум направлениям: использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование и заявило, что оснований для привлечения Клинтон к ответственности нет.
Алексей Богдановский
Фото © AP Photo/ Luis M. Alvarez
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837637-a5c61ae27f76c52332a58e7fb0b1f8b2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com