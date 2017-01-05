Казахстан внесли в список лучших туристических направлений 2017 года

Американская газета The New York Times определила 52 места в мире, которые рекомендуется посетить в 2017 году. В список вошел и Казахстан, который расположился на 26 месте , передает Zakon.kz





Как отмечает издание, в 2017 году в столице Казахстана пройдет международная выставка EXPO-2017. Тема выставки - "Энергия будущего".





В публикации также упоминается об обилии роскошных отелей в Астане, которые открылись в последние годы. Не оставляют без внимания авторы рейтинга и горы Тянь-Шань, включенные в 2016 году в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Рейтинг состоит из 52 мест, первое место в рейтинге занимает Канада, второе – Чили и третье – Индия. Замыкает список Япония.





Казахстан - единственная страна постсоветского пространства, вошедшая в список.





Фото: investinastana.kz























