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Казахстан внесли в список лучших туристических направлений 2017 года

5 января 2017, 09:34

По версии американской газеты The New York Times Казахстан занял 26 строчку.


Американская газета The New York Times определила 52 места в мире, которые рекомендуется посетить в 2017 году. В список вошел и Казахстан, который расположился на 26 месте, передает Zakon.kz

Как отмечает издание, в 2017 году в столице Казахстана пройдет международная выставка EXPO-2017. Тема выставки - "Энергия будущего".

В публикации также упоминается об обилии роскошных отелей в Астане, которые открылись в последние годы. Не оставляют без внимания авторы рейтинга и горы Тянь-Шань, включенные в 2016 году в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рейтинг состоит из 52 мест, первое место в рейтинге занимает Канада, второе – Чили и третье – Индия. Замыкает список Япония.

Казахстан - единственная страна постсоветского пространства, вошедшая в список.

Фото: investinastana.kz







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