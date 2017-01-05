Казахстан внесли в список лучших туристических направлений 2017 года
5 января 2017, 09:34
По версии американской газеты The New York Times Казахстан занял 26 строчку.
Американская газета The New York Times определила 52 места в мире, которые рекомендуется посетить в 2017 году. В список вошел и Казахстан, который расположился на 26 месте, передает Zakon.kz
Как отмечает издание, в 2017 году в столице Казахстана пройдет международная выставка EXPO-2017. Тема выставки - "Энергия будущего".
В публикации также упоминается об обилии роскошных отелей в Астане, которые открылись в последние годы. Не оставляют без внимания авторы рейтинга и горы Тянь-Шань, включенные в 2016 году в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Рейтинг состоит из 52 мест, первое место в рейтинге занимает Канада, второе – Чили и третье – Индия. Замыкает список Япония.
Казахстан - единственная страна постсоветского пространства, вошедшая в список.
Фото: investinastana.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837639-23264463b6c310400952cdffafcee04c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com