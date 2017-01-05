В аэропорту Торонто у терминала столкнулись два самолета
5 января 2017, 09:37
В результате происшествия никто не пострадал.
Два пассажирских лайнера столкнулись у одного из терминалов в международном аэропорту Пирсон в канадском Торонто (провинция Онтарио). Об этом в среду сообщил телеканал CTV, передает ТАСС.
По данным Совета по безопасности на транспорте Канады, при рулении от терминала самолет с пассажирами компании Pakistan International Airlines задел крылом крыло лайнера компании Air France, который стоял на парковке у терминала. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщается, что пассажирам борта Pakistan International Airlines, следовавшего в Лахор, из-за инцидента уже дважды отменяли вылет. По последней информации, в Пакистан они смогут вылететь разными рейсами других авиакомпаний до конца среды по местному времени (утро четверга мск). Число пассажиров отмененного рейса не уточняется.
Фото Toronto Pearson International Airport
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