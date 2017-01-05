Псаки поделилась с новым пресс-секретарем Белого дома секретами профессии
5 января 2017, 09:44
До 20 января Псаки занимает намного более важную, но менее публичную должность директора по коммуникациям в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест рассказал в среду журналистам на брифинге, что обсудил со своим преемником Шоном Спайсером работу в Белом доме, передает РИА Новости.
"У меня вчера была возможность встретиться с Шоном Спайсером — господином, которого избранный президент (Дональд Трамп — ред.) выбрал, чтобы быть моим преемником", — рассказал Эрнест, который уйдет в отставку вместе с администрацией Барака Обамы 20 января.
По его словам, в разговоре приняла участие Джен Псаки — она известна российской публике как экс-представитель госдепартамента. До 20 января Псаки занимает намного более важную, но менее публичную должность директора по коммуникациям в Белом доме.
По словам Эрнеста, он и Псаки рассказали Спайсеру, "каково это — работать в Белом доме", и поделились своим подходом к работе.
Эрнест не ответил на вопрос, каким образом Спайсер намерен построить работу с прессой и станет ли он отказываться от ежедневных пресс-брифингов.
Алексей Богдановский
Фото с сайта ria.ru
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