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Псаки поделилась с новым пресс-секретарем Белого дома секретами профессии

5 января 2017, 09:44

До 20 января Псаки занимает намного более важную, но менее публичную должность директора по коммуникациям в Белом доме.


Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест рассказал в среду журналистам на брифинге, что обсудил со своим преемником Шоном Спайсером работу в Белом доме, передает РИА Новости.

"У меня вчера была возможность встретиться с Шоном Спайсером — господином, которого избранный президент (Дональд Трамп — ред.) выбрал, чтобы быть моим преемником", — рассказал Эрнест, который уйдет в отставку вместе с администрацией Барака Обамы 20 января.

По его словам, в разговоре приняла участие Джен Псаки — она известна российской публике как экс-представитель госдепартамента. До 20 января Псаки занимает намного более важную, но менее публичную должность директора по коммуникациям в Белом доме.

По словам Эрнеста, он и Псаки рассказали Спайсеру, "каково это — работать в Белом доме", и поделились своим подходом к работе.
Эрнест не ответил на вопрос, каким образом Спайсер намерен построить работу с прессой и станет ли он отказываться от ежедневных пресс-брифингов.

Алексей Богдановский
Фото с сайта ria.ru

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