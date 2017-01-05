Псаки поделилась с новым пресс-секретарем Белого дома секретами профессии

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест рассказал в среду журналистам на брифинге, что обсудил со своим преемником Шоном Спайсером работу в Белом доме,

"У меня вчера была возможность встретиться с Шоном Спайсером — господином, которого избранный президент (Дональд Трамп — ред.) выбрал, чтобы быть моим преемником", — рассказал Эрнест, который уйдет в отставку вместе с администрацией Барака Обамы 20 января.





По его словам, в разговоре приняла участие Джен Псаки — она известна российской публике как экс-представитель госдепартамента. До 20 января Псаки занимает намного более важную, но менее публичную должность директора по коммуникациям в Белом доме.