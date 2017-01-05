В МИД Турции назвали условие переговоров по Сирии в Астане

Запланированные переговоры в Астане по урегулированию сирийского конфликта могут не состояться, если не будет соблюдаться режим прекращения огня. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Планируется, что переговоры при участии России и Турции состоятся 23 января. «Если мы не остановим возрастающее количество нарушений (перемирия), переговоры в Астане могут провалиться», — сказал Чавушоглу.

Он обвинил стороны, поддерживающие режим, в частности, ливанскую «Хезболлу», в нарушении перемирия, которое действует с 30 декабря 2016 года. Министр также призвал Иран оказать давление на шиитские группировки, которые поддерживают сирийское правительство.

Чавушоглу пояснил, что Россия и Турция работают над вопросом введения санкций против сторон, которые нарушают режим прекращения огня.

По словам министра, представители российских властей прибудут в Турцию 9—10 января для обсуждения общих положений сирийского перемирия.

Отметим, что в январе в Астане должны встретиться участники сирийского конфликта.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили начать переговоры. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.