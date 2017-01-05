В Акмолинской и Костанайской областях ограничено движение автотранспорта

Сегодня, 5 января в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на нескольких автодорогах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».





Ограничения действуют на трассах:

1.«Астана-Петропавловск» км. 18-231, участок от г. Астана до г.Щучинск;

2.«Жезказган-Петропавловск» км. 377-536, участок от границы Костанайской области до с.Бузулук;

3.«Жезказган-Петропавловск» км. 552-595, участок от с.Сурган до границы СКО.





В Костанайской области по тем же причинам сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377, участок от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области.