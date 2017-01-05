Регистрация по месту жительства в РК не ограничивает права на свободное передвижение

Напомним, в конце прошлого года Президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» - Zakon.kz.

Регистрация по месту жительства - это общемировая практика и Казахстан не исключение, в нашей стране учет населения по месту жительства и временного проживания всегда был предусмотрен на законодательном уровне, в частности, Положением о паспортной системе в РК, Правилами документирования и регистрации населения, Правилами регистрации внутренних мигрантов.

Действующее законодательство уже предусматривает обязанность граждан зарегистрироваться по месту жительства. Такая обязанность установлена Законом «О миграции населения» (статья 51 пункт 2 подпункт 1). За проживание без регистрации установлена административная ответственность (статья 377 КоАП РК от 2001 года, статья 492 действующего КоАП РК).

В то же время у владельцев жилья нет обязанности обеспечить регистрацию проживающих у них лиц и указанный закон как раз устраняет данный правовой пробел. Так, вводится административная ответственность хозяев за проживание граждан в принадлежащем им жилье без регистрации (статья 493 части 5, 6). Как считают в Департаменте миграционной полиции МВД РК, такой подход позволит не только решить проблемы «резиновых квартир», но и снимет проблему проживания без регистрации.

Одновременно с 3 до 1 месяца сокращается срок проживания без регистрации. Согласно Правилам регистрации внутренних мигрантов, внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания. То есть учет по месту временного пребывания гражданина ведется, но законодательно обязанность гражданина зарегистрироваться по месту жительства закреплена не была. Для устранения данного пробела, в Законе «О миграции населения» дается определение понятию «место временного пребывания (проживания)» и устанавливается обязанность регистрироваться и по месту временного пребывания.

Кроме того, областные маслихаты наделяются правом утверждения Правил регулирования миграционных процессов, которые будут учитывать особенности миграционной ситуации в регионах. При этом они будут разрабатываться на основе Типовых Правил, утверждаемых Правительством.

Основной задачей регистрации является мониторинг процессов внутренней миграции, учет количества проживающих граждан для определения потенциала развития каждого населенного пункта при разработке государственных и региональных программ развития территории. На основании этих расчетов, планируется создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры.

Место регистрации гражданина является его юридическим адресом, по которому ведется налоговый, воинский и другие виды учетов.

Сведения о регистрации из информационной системы МВД в режиме реального времени поступают в Государственную базу данных «Физические лица» (администратор - МЮ), доступ к которой имеют 15 государственных органов. Это дает возможность получать актуальную информацию о месте жительства граждан. Наличие этих сведений в электронной базе данных освобождает граждан от сбора и предоставления справок при получении государственных услуг. Допустим, сведения о регистрации используются подразделениями Минобороны для воинского учета, ЦИК - для составления списков избирателей по округам, МЗСР - при обращении в органы здравоохранения, выплате социальных пособий и других выплат, МЮ - при регистрации актов гражданского состояния, недвижимости и др., МНЭ - для учетов органов статистики, МФ - для налогового учета, МОН - при распределении мест в организации дошкольного, среднего образования, другим вопросам. Сведения о регистрации лиц используются также в других сферах государственными органами и организациями.

Институт регистрации не ограничивает права на свободное передвижение и соответствует международной практике. Учет населения в той или иной форме ведется в большинстве государств, так как от этого зависит планирование экономической и социальной политики.

К примеру, в ряде постсоветских государств, таких как Россия, Латвия, Литва, Молдова, Эстония, Грузия ведется Единый регистр населения и предусмотрен обязательный явочный порядок регистрации. В ФРГ регистрация производится муниципальными службами в течение двух недель после прибытия на новое место жительства. За несвоевременное сообщение о въезде или выезде из квартиры, либо использование чужого адреса предусмотрен штраф в размере от 1 до 50 тысяч евро.

В Австрии для регистрации места жительства в полицию представляются документ, удостоверяющий личность, и договор об аренде либо покупке дома. В Бельгии адрес гражданина заносится на идентификационную карту удостоверения личности после подачи гражданином в ратушу заявления о переезде.

Аналогичные процедуры имеются и в других странах Европейского Союза. В Израиле регистрация осуществляется в городских и окружных отделениях МВД. При этом гражданину выдается вкладыш в удостоверение личности, где указан заявленный адрес. В Южной Корее регистрация в местных органах власти необходима для получения доступа к государственным услугам, включая образование.

Как видим, процедура регистрации места жительства граждан нашей страны соответствует всем мировым стандартам.