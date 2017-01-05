Регистрация по месту жительства не дает права претендовать на жилище

Для упрощения условий и порядка регистрации по месту жительства по новому закону, в том числе для социально уязвимых слоев населения, МВД РК приняло ряд последовательных мер, сообщает Zakon.kz.

Первое - регистрация оформляется в день обращения.

Второе - не требуется предварительного снятия с регистрационного учета с прежнего места жительства, регистрация и выписка с прежнего адреса производится автоматически.

Третье - имеется возможность он-лайн регистрации через Портал электронного Правительства.

Четвертое - для лиц без определенного места жительства предусмотрена регистрация в центрах социальной адаптации и реабилитации.

Пятое - при отсутствии у лица документов, удостоверяющих личность, либо их утрате и непригодности, регистрация предусмотрена по временному удостоверению личности.

Шестое - регистрация носит уведомительный характер и не ставится в зависимость от каких-либо условий.

Седьмое - регистрация граждан по месту их постоянного жительства либо временного пребывания осуществляется органами внутренних дел в центрах обслуживания населения (ЦОН) в автоматизированном режиме в момент обращения. График приема граждан в ЦОНах: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.30 без обеденного перерыва, в субботу с 9.00 до 13.00.

Для регистрации необходимы согласие владельца жилья, его удостоверение личности (личное присутствие обязательно), удостоверение личности регистрируемого и квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 226,9 тенге.

По новым удостоверениям личности с чипами производится только перезапись юридического адреса без замены самого удостоверения личности.

Важно знать, что зарегистрироваться граждане могут не только в ЦОН, но и посредством портала электронного правительства (ПЭП), оформив электронный запрос и заверив его своей электронной цифровой подписью, оплатив госпошлину через платежный шлюз электронного правительства (ПШЭП). Только в этом году посредством ПЭП зарегистрировано более тысячи граждан РК.

Регистрация гражданина в жилом помещении не определяет право претендовать на жилище и не является основанием для приобретения права собственности. Заключая определенные сделки, например, договор аренды, собственники могут передать временному жильцу право владения и пользования жильем. Однако такие права не влекут возникновения права собственности у арендатора, если только договор аренды не предполагал перехода недвижимости в его собственность.

По мнению ответственных лиц, предусмотренные новым законом поправки позволят усилить контроль за внутренней миграцией и повысить эффективность деятельности органов внутренних дел по регулированию миграционных процессов.