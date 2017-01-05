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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи в Алматинской области

5 января 2017, 10:02

Эпицентр землетрясения расположен в 266 км на восток от Алматы.


Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 января 2017 г. в 07 час 32 мин 03 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 266 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 43.09° с.ш. 80.11° в.д.
Глубина 20 км.
Сведений об ощутимости: нет



Фото: some.kz и ForUm

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