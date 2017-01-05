МВД РК: Госпошлина за регистрацию в Казахстане останется прежней

Заместитель начальника департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Галина Сарсенова на пресс-конференции в СЦК сообщила, что в настоящее время получить временную регистрацию можно в ЦОНе и эта процедура занимает не более 10-15 минут, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила Г. Сарсенова, размер госпошлины за регистрацию сохраняется на уровне действующего тарифа.

«На сегодня в соответствии с Налоговым кодексом за регистрацию взимается госпошлина в размере 10% от месячного расчетного показателя. На сегодня это составляет 227 тенге. То есть это платная услуга, но она и была ранее таковой», - сказала она.

Представитель миграционной полиции напомнила, что в конце прошлого года Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», где вводится ответственность за отсутствие временной регистрации у казахстанцев по месту проживания или пребывания.

При этом спикер пояснила, что сведения о порядке регистрации, оформления документов можно найти в постановлении Правительства №1427 от 2011 года, а также в приказе №183 министра МВД РК «Об утверждении стандартов по оказанию госуслуги «регистрация», где пошагово расписано, когда и где граждане могут получить данную услугу.

«Думаю, что мы справимся с этой работой без срывов (…). У нас место постоянного проживания сохраняется за гражданином. В адресной справке указывается гражданин такой-то, зарегистрирован город Караганда, конкретный адрес и указывается дата регистрации, и ниже идут строки с такого-то времени по такое-то (временно зарегистрирован - Прим.) по такому-то адресу и срок указан. То есть постоянная регистрация не снимается, поэтому то мы и ввели понятие «временное пребывание». Мы ранее говорили о временной регистрации о временном проживании, но на законодательном уровне только сейчас мы ввели. С постоянной регистрации не нужно сниматься, чтобы временно зарегистрироваться по месту проживания. Это говорит о том, что человек вернется», - уточнила Г. Сарсенова.

По ее словам, казахстанцам, которые будут пребывать по каким-то рабочим целям где-либо не по месту жительства менее 10 суток, регистрация не нужна, а уже если граждане собираются где-то задержаться по работе на срок более 10 суток, то им нужно будет регистрироваться. В то же время гостей и родню также можно не регистрировать месяц, но, если они будут находиться в гостях более месяца, то регистрировать их нужно.

«В течении 10 суток должны быть зарегистрированы. Но это не касается временных жильцов. Временные жильцы, это которые проживают, но не оплачивают проживание собственнику жилья. Это наши родственники, гости. Понятие временные жильцы в ст. 2 в законе «О жилищных отношениях» определено. Поэтому, люди, которые приехали в гости, временно в срок до месяца могут не регистрироваться. Речь идет о тех, кто снимает жилье для проживания в течении длительного времени, то есть на учебу, на работу, на лечении. Мы говорим об этой категории граждан», - пояснила спикер.

При этом замначальника департамента миграционной полиции ведомства добавила, что за отсутствие временной регистрации установлен штраф, правда, в первую очередь обещают предупреждать.

Г. Сарсенова коснулась вопроса ответственности арендодателей и квартиросъемщиков.

«Аренда - здесь нужно говорить об обоюдной ответственности. Если арендодатель будет отвечать по ст. 5 части 6 за проживание без регистрации, то лицо, которое проживает у него, несет ответственность по ст. 492, где говорится о том, что гражданин должен зарегистрироваться по месту жительства и уже в зависимости от сроков будет привлечен к адмответственности», - пояснила она.

По ее информации, в 2016 году за проживание без регистрации в стране к ответственности привлечено порядка 13 тысяч человек.

Спикер подчеркнула, что выявлять нарушающих закон и игнорирующих обязательную временную регистрацию граждан будут при помощи участковых и бдительных соседей. По ее мнению, «каждый должен знать участкового в лицо, участковый должен знать каждого проживающего на своем участке». Кроме этого, МВД довольно часто проводится ряд оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконно проживающих незарегистрированных лиц.

Г. Сарсенова особо подчеркнула, что данная норма по временной регистрации граждан введена в целях обеспечения безопасности казахстанцев в связи с актуальной угрозой экстремизма и терроризма.

«Регистрация - это для учета населения, говоря о борьбе с экстремизмом и терроризмом, если человек знает, что у него месяц там проживает 30 человек непонятных лиц, сдает жилье, получает за это деньги, но теперь, зная, что согласно закону обязан зарегистрировать это лицо, он подумает, прежде чем запустить это лицо и, чтобы он жил у него. Непонятно чем они (квартиросъемщики - Прим.) занимаются, собираются 30 мужчин в трехкомнатной квартире, что они там делают в течении месяца? То есть нам надо достучаться до самосознания каждого жителя», - считает она.

«Мы должны изменить свой подход к этому. Возможно, эта норма сейчас нужна для того, чтобы мы были бдительными. Не нужно скрывать и нужно говорить об этом. Мы должны беспокоиться о безопасности своей и наших близких и родных. С другой стороны, мы наоборот приведем систему в порядок, заставляя арендодателя зарегистрировать это лицо. Поэтому, если есть обязанность, должна быть и ответственность. Иначе закон не будет работать. Думаю, будет эта норма работать правильно, так как мы замыслили», - заключила представитель миграционной полиции.

Ксения Давыдова