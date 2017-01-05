Что будет с пятиэтажкой, пострадавшей от взрыва котла в Шахане

Заместитель акима Карагандинской области Андрей Ляпунов рассказал о ситуации в Шахане, где в первый день нового года рухнул подъезд жилого дома, пишет «Новый вестник» со ссылкой на телеканал «Казахстан Караганда».

По словам Андрея Васильевича, специалисты до сих пор недоумевают, почему работающий в подвале котел взорвался. Специального разрешения на установку котла в подвале жилого дома никто не давал, жители сами приняли решение отапливаться автономной системой и установили котел в подвальном помещении под квартирами углового подъезда.

«Наверное, умельцы так отрегулировали подачу тепла, что никто не жаловался. Причины разрушения котла пока нам не известны. В результате хлопка были полностью разрушены пять трехкомнатных квартир, которые находились над котельной, и частично пострадали еще десять квартир, которые находились в левой стороне подъезда. На сегодня мы понимаем только то, что котел остался без должного присмотра. Потому что, когда мы разбирали завал, мы предполагали, что кочегар должен был находиться где-то рядом. Тем не менее, в подвале мы никого не обнаружили. Сейчас проводятся следственные мероприятия по поиску кочегара. Без его пояснений мы не можем сказать, что явилось причиной хлопка. Водогрейные котлы по своей сути самые безопасные для эксплуатации. Потому что если прохудится труба с водой, она зальет огонь и уголь. Опасность нейтрализуется. Разрушительных последствий быть не может. Мы все знаем, что везде эксплуатируются такого рода котлы. В нашем случае надо тщательно разобраться и дать рекомендации на будущее. Потому что у нас по области 680 автономных систем отопления», - сказал он.

Андрей Ляпунов также отметил, что в уцелевшие квартиры вскоре можно будет заселять людей. Это случится после того, как они будут укреплены в соответствии с проектом, который разработал институт КазМИРР.

«Однако двое уже высказали желание не заселяться, — констатировал Андрей Васильевич. Понятно, что у людей психологическая травма. В таком случае мы эти квартиры будем отписывать в коммунальную собственность поселка, а людям покупать другое жилье».

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.

Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.

Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия. По последним данным, кочегар был найден, он дает показания в прокуратуре Карагандинской области и проходит в деле как свидетель.