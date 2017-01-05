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Новости за сегодня

Чуркин: ООН приглашена на переговоры по Сирии в Астане

 

ООН приглашена на переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, передает ТАСС.

«Конечно, ООН приглашена», - сказал дипломат.

Как заявил Чуркин, он не уверен в том, что в столицу Казахстана прибудет специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. «Но его люди определенно будут там. Это наверняка», - добавил постпред РФ.

Отвечая на вопрос о том, будут ли участвовать во встрече представители Ирана и Саудовской Аравии, Чуркин отметил, что на этот счет ясности нет.

«На мой взгляд, еще не ясно, какая роль будет у международных игроков. Будут ли они там присутствовать, или нет. Конечно, мы хотим, чтобы все внесли позитивный вклад в подготовку встречи», - подчеркнул дипломат.

 

5 января 2017, 09:49
Источник, интернет-ресурс: ИТАР-ТАСС

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